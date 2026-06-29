Авиарейсы на популярные курорты Китая возобновились в Хабаровске

Речь идет о полетах в китайские города Бэйдайхэ и Яньтай, которые начали выполняться в минувшую субботу, 27 июня. В Бэйдайхэ первый борт вылетел из Хабаровска в 7:00 субботы. Его выполнила авиакомпания «Якутия» на самолете Sukhoi Superjet 100. Загрузка лайнера превысила 90%. Время в пути составило почти два с половиной часа. В 20:00 по местному времени в этот же день «Якутия» выполнила полет в еще один китайский город — Яньтай на самолете Sukhoi Superjet 100. В салоне было занято 96% кресел. Всего из Хабаровска сейчас можно улететь в восемь китайских городов — Пекин, Шанхай, Харбин, Далянь, Цзямусы, Санья, Бэйдайхэ и Яньтай. Полеты в Китай из Хабаровска выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «ИрАэро» и «Якутия», а с 14 июля к ним присоединится китайский перевозчик Chengdu Airlines.