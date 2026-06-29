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Суд обязал Минздрав Хабаровского края возместить онкобольному стоимость лекарства

Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края рассмотрел иск о возмещении расходов на льготное лекарство и компенсации морального вреда. Истец, страдающий онкологией, не смог получить жизненно необходимый препарат, так как его не было в наличии. Суд удовлетворил иск к министерству здравоохранения Хабаровского края, взыскав 92 153,00 ₽ на лекарства и 10 000 ₽ компенсации морального вреда. Решение.

Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края рассмотрел иск о возмещении расходов на льготное лекарство и компенсации морального вреда. Истец, страдающий онкологией, не смог получить жизненно необходимый препарат, так как его не было в наличии. Суд удовлетворил иск к министерству здравоохранения Хабаровского края, взыскав 92 153,00 ₽ на лекарства и 10 000 ₽ компенсации морального вреда. Решение вступило в силу. Суд обязал Минздрав Хабаровского края возместить онкобольному стоимость отсутствующего лекарства.