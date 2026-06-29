В Охотске Хабаровского края кефир и яйца стали почти в 4 раза дешевле

В Охотском округе Хабаровского края заметно снизились цены на ряд социально значимых продуктов после запуска льготной авиадоставки, сообщает Минтранс Хабаровского края.
С апреля в округ самолётами доставили уже 35,6 тонны продуктов, детского питания, товаров первой необходимости и медикаментов. Благодаря снижению стоимости перевозки на полках магазинов уже изменились цены.
Так, кефир объёмом 0,5 литра подешевел примерно со 400 рублей до 112−115 рублей, а десяток яиц — с 500 рублей до 130−140 рублей.
По данным ведомства, раньше доставка таких грузов обходилась до 600−650 рублей за килограмм, сейчас действует льготный тариф — около 200 рублей за килограмм.
В среднем одним рейсом доставляют до 400 кг груза, а ежемесячно в округ поступает от 12 до 15 тонн социально значимых товаров.
Отмечается, что механизм льготной доставки был разработан по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Сейчас рассматривается возможность распространить его и на другие отдалённые районы, включая Аяно-Майский округ.