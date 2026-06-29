Орловские власти заявили о случаях перепродажи бензина в регионе

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе оперативного совещания заявил о случаях перепродажи топлива в регионе. Он попросил силовиков обратить внимание на таких граждан и сказал, что ему не хочется ужесточать ограничения на отпуск бензина из-за них.