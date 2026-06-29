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Орловские власти заявили о случаях перепродажи бензина в регионе

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе оперативного совещания заявил о случаях перепродажи топлива в регионе. Он попросил силовиков обратить внимание на таких граждан и сказал, что ему не хочется ужесточать ограничения на отпуск бензина из-за них.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе оперативного совещания заявил о случаях перепродажи топлива в регионе. Он попросил силовиков обратить внимание на таких граждан и сказал, что ему не хочется ужесточать ограничения на отпуск бензина из-за них.

Глава региона добавил, что орловчане и сами начали выявлять тех, кто неоднократно подъезжает на заправки, а затем «за углом перепродает бензин по 100 ₽ (за литр)».

Господин Клычков добавил, что введенные ранее ограничения продолжают действовать. Так, для АЗС в населенных пунктах лимит продажи топлива на одну машину составляет 30 литров, для расположенных на трассах — 50 литров. Кроме того, нельзя разливать бензин в канистры.

Подробнее о топливном кризисе в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье» «Запасы сходят на нефть».