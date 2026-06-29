В центре Воронежа на сутки запретят парковку

Управление дорожного хозяйства предупредило воронежцев об ограничениях парковки в центральной части города.
С 18.00 вечера вторника, 30 июня, до 18.00 вечера среды, 1 июля, нельзя будет парковаться и останавливаться в районе улицы 20-летия Октября, 37а, площади Ленина, 12, на участке улицы Дзержинского (по четной стороне от улицы Карла Маркса до улицы Володарского), на участке улицы Транспортной (от дома № 37 по ней до пересечения с улицей Бурденко).
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