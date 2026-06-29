Для стабилизации ситуации на топливном рынке на неделю раньше после ремонта запустят КНПЗ

Губернатор заявил, что лично отправится в Охотск и проверит фактическое состояние дел на базах. Также глава региона проинспектирует, как ведется отпуск топлива жителям и организациям на заправочных станциях. Дмитрий Демешин отметил, что плановая остановка Комсомольского НПЗ на ежегодную профилактику в этом году совпала с ажиотажным спросом и спекуляциями. Но к середине июля он должен запуститься, это позволит снять напряженность в ряде районов края, которые сейчас испытывают трудности с отпуском топлива.