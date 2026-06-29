Для стабилизации ситуации на топливном рынке на неделю раньше после ремонта запустят КНПЗ

На минувших выходных Владимир Путин провел совещание по вопросам снабжения регионов РФ топливом. Чтобы стабилизировать ситуацию, на максимум задействовали мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, средние и малые предприятия. Сокращены сроки текущих ремонтов НПЗ. По прогнозам, в июле ситуация должна наладиться, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идёт и о наращивании объёма предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка», — отметил президент РФ.
В Хабаровском крае принимают дополнительные меры по ситуации с топливом. Губернатор Дмитрий Демешин на заседании президиума правительства отметил важность обеспечения бесперебойных поставок топлива в северные районы края. Всего в этом году для таких территорий в навигацию планируется завезти 23,2 тыс. тонн нефтепродуктов.
И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства края Сергей Фёдоров доложил, что в Охотске завершена разгрузка первых 4 тысяч тонн дизельного топлива, и рассказал о планах поставок на первую неделю июля. Так, 1−3 июля будет разгрузка для Тугуро-Чумиканского района. На 3−7 июля запланирован завоз 650 тонн дизельного топлива для Аяна-Майского и 285 тонн бензина для Охотского округа.
Губернатор заявил, что лично отправится в Охотск и проверит фактическое состояние дел на базах. Также глава региона проинспектирует, как ведется отпуск топлива жителям и организациям на заправочных станциях. Дмитрий Демешин отметил, что плановая остановка Комсомольского НПЗ на ежегодную профилактику в этом году совпала с ажиотажным спросом и спекуляциями. Но к середине июля он должен запуститься, это позволит снять напряженность в ряде районов края, которые сейчас испытывают трудности с отпуском топлива.
«Завод по нашей просьбе ускорился и на неделю раньше должен начать работу. Потребности региона мы закроем», — резюмировал губернатор.
Отметим, что Дальний Восток — приоритетная территория для снабжения топливом. Чтобы решить ситуацию с бензином, будет увеличено производство топлива и усилен мониторинг за стоимостью ресурса.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что дефицит топлива в Хабаровском крае носит локальный характер и фиксируется лишь на частных заправочных станциях в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Чтобы решить проблему, уже закуплены необходимые объемы топлива на сибирских заводах.