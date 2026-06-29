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Для стабилизации ситуации на топливном рынке на неделю раньше после ремонта запустят КНПЗ

Отгрузка топлива для отдаленных районов будет усилена.

Источник: AmurMedia

На минувших выходных Владимир Путин провел совещание по вопросам снабжения регионов РФ топливом. Чтобы стабилизировать ситуацию, на максимум задействовали мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, средние и малые предприятия. Сокращены сроки текущих ремонтов НПЗ. По прогнозам, в июле ситуация должна наладиться, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идёт и о наращивании объёма предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка», — отметил президент РФ.

В Хабаровском крае принимают дополнительные меры по ситуации с топливом. Губернатор Дмитрий Демешин на заседании президиума правительства отметил важность обеспечения бесперебойных поставок топлива в северные районы края. Всего в этом году для таких территорий в навигацию планируется завезти 23,2 тыс. тонн нефтепродуктов.

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства края Сергей Фёдоров доложил, что в Охотске завершена разгрузка первых 4 тысяч тонн дизельного топлива, и рассказал о планах поставок на первую неделю июля. Так, 1−3 июля будет разгрузка для Тугуро-Чумиканского района. На 3−7 июля запланирован завоз 650 тонн дизельного топлива для Аяна-Майского и 285 тонн бензина для Охотского округа.

Губернатор заявил, что лично отправится в Охотск и проверит фактическое состояние дел на базах. Также глава региона проинспектирует, как ведется отпуск топлива жителям и организациям на заправочных станциях. Дмитрий Демешин отметил, что плановая остановка Комсомольского НПЗ на ежегодную профилактику в этом году совпала с ажиотажным спросом и спекуляциями. Но к середине июля он должен запуститься, это позволит снять напряженность в ряде районов края, которые сейчас испытывают трудности с отпуском топлива.

«Завод по нашей просьбе ускорился и на неделю раньше должен начать работу. Потребности региона мы закроем», — резюмировал губернатор.

Отметим, что Дальний Восток — приоритетная территория для снабжения топливом. Чтобы решить ситуацию с бензином, будет увеличено производство топлива и усилен мониторинг за стоимостью ресурса.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что дефицит топлива в Хабаровском крае носит локальный характер и фиксируется лишь на частных заправочных станциях в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Чтобы решить проблему, уже закуплены необходимые объемы топлива на сибирских заводах.