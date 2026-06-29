Названы имена спикеров, которые выступят на Лектории VK Fest в Нижнем Новгороде 11 июля. Среди них — фронтмен группы Uma2rman Владимир Кристовский, блогер Елена Крыгина, актриса Анна Хилькевич, телеведущий Прохор Шаляпин, ресторатор Сергей Уханов.
В рамках дискуссии спикеры поделятся, как любовь к Нижнему Новгороду превращается в проекты федерального уровня, расскажут про семейные ценности и воспитание детей, о гастрономическом облике города, поиске баланса между модой и индивидуальностью.
Популяризаторы науки докажут, что научное знание живёт не только в лабораториях, но и в блогах, подкастах и онлайн‑лекциях. А знаменитые российские блогеры поделятся секретами создания вирального контента. Они разберут популярные форматы и темы, а ещё обсудят, как завоевать доверие аудитории и почему искренность лучше глянцевой картинки.
Список участников неокончательный и будет дополняться.
Напомним, что в этом году Нижний Новгород впервые станет одной из площадок проведения VK Fest. Фестиваль пройдет 11 июля. На сцене выступят Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», Nansi & Sidorov, Ольга Бузова, t.A.T.u., Элджей и другие.
Подробнее о мероприятиях этого лета читайте в специальной подборке на сайте pravda-nn.ru.
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