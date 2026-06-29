Почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Мичурина в Красноярске

В Красноярске движение транспорта по улице Мичурина будет ограничено с понедельника, 29 июня до 20:00 19 июля, сообщают в мэрии Красноярска. Это связано с работами по благоустройству территории после проведенного ремонта теплотрассы возле дома № 23, уточняют НИА Красноярск. Для безопасности участников дорожного движения: перекроют дублёр ул. Мичурина на участке от здания № 23/25 до ул. Корнетова; установят знаки «Движение запрещено» на участке от дома № 8 по ул. Паровозная до дома № 25 по ул. Мичурина. Напомним, часть улицы Затонской в Красноярске перекрыта до середины июля, из-за ремонта теплосетей.