Водитель фуры получил 2 года 6 месяцев колонии-поселения за смертельное ДТП под Хабаровском

Суд района имени Лазо приговорил 43-летнего водителя тягача «MAN» к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения и лишению прав на 2 года за нарушение ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ), повлекшее смерть трех человек. В сентябре 2025 года на 79-м км трассы А-370 «Уссури» (пос. Новостройка) водитель при повороте налево не уступил дорогу Toyota Celica. В столкновении погибли двое пассажиров, включая несовершеннолетнего, и водитель иномарки. Водитель грузовика получил легкие травмы, признал вину. Суд удовлетворил иски семей потерпевших на 7,1 млн рублей.