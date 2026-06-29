В ГД предложили не наказывать за старые посты с запрещенной символикой

Автор поправок в КоАП Камнев пояснил: человек мог несколько лет назад сфотографироваться на митинге и выложить снимок в соцсети. С тех пор организацию признали экстремистской. За старый пост теперь грозит штраф и изъятие техники. Судебные органы расценивают такую публикацию как длящееся правонарушение — даже если пользователь удалил ее, он все равно должен заплатить.