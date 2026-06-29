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В ГД предложили не наказывать за старые посты с запрещенной символикой

Депутаты КПРФ внесут законопроект об освобождении за публикации до запрета.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты-коммунисты Георгий Камнев, Ольга Алимова и Сергей Обухов подготовили законопроект, который освобождает от ответственности за демонстрацию или публикацию запрещенной символики, если это было сделано до признания организации экстремистской и введения соответствующего запрета. Как сообщает корреспондент RTVI, внести документ в Госдуму планируется 29 июня.

Автор поправок в КоАП Камнев пояснил: человек мог несколько лет назад сфотографироваться на митинге и выложить снимок в соцсети. С тех пор организацию признали экстремистской. За старый пост теперь грозит штраф и изъятие техники. Судебные органы расценивают такую публикацию как длящееся правонарушение — даже если пользователь удалил ее, он все равно должен заплатить.

По данным депутата, ежегодно выносят несколько сотен таких решений. Законопроект предлагает не наказывать граждан, если пост появился до того, как запрет вступил в силу. Камнев считает, что это справедливо: удалил по первому требованию — и никаких санкций. К тому же это разгрузит суды.

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