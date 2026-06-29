Под Волгоградом скончался 99-летний ветеран Георгий Ерыгин

Георгий Трофимович родом из Ставропольского края. Родился 6 сентября 1926 года в селе Безопасное Труновского района. Война застала юношу в возрасте 18 лет. Он был распределён в 9-й воздушно-десантный 300-й гвардейский стрелковый полк. Здесь фронтовик командовал пулемётным расчётом. Долгожданную Победу боец встретил в госпитале. В 1944 году он был ранен, предотвращая прорыв фашистов в районе озера Балатон на территории Венгрии. В том бою он убил 18 противников.