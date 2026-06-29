В Светлогорске демонтировали дорогу, построенную военным пенсионером

В Светлогорске демонтировали бетонную дорогу, построенную военным пенсионером Василием Перебейносом. Об ограничении движения на участке улицы Мичурина от перекрёстка с улицей Пригородной до дома № 3 по Мичурина местные власти сообщили еще в конце мая текущего года. Тогда же они уточнили, что капитальный ремонт проезжей части длиной 250 метров будет проводиться до 31 августа и порекомендовали использовать для объезда перекрытого участка улицы Песочную, Степана Разина и Гоголя.
Указанный участок улицы вместе с тротуарами и ливневкой ранее был построен усилиями Василия Перебейноса и его сыновей. Стройка велась 8 лет, и на открытие объекта были приглашены те, кто помогал транспортом и стройматериалами (в том числе бетонными плитами), а также глава администрации муниципалитета (на тот момент им был Андрей Толмачев).
Сын Василия Перебейноса Виктор сообщил «Новому Калининграду», что построенный участок в последние годы активно использовали не только местные жители, но и застройщики. В результате бетонные плиты частично были разбиты грузовиками.
«Вы знаете, дорога наша вынесла очень много. Целый микрорайон у нас тут теперь построен, строилась школа. И все бетоновозы и прочие грузовики шли через нашу дорогу. Конечно, они её разбили. В последние годы это уже не та дорога, что была. И город, и мы видели, что её нужно было снова ремонтировать. Но, может быть, не так, как они решили это сделать. Может быть, можно было ямочный ремонт сделать, снова бетон использовать, а не асфальт. И тогда бы наша дорога ещё бы поработала. Но почему-то решили её всю демонтировать и по-новому сделать», — сообщил Виктор.
Он также отметил, что против строительства семья Василия Перебейноса, конечно, не выступала, однако выступала с предложениями, которые не были выслушаны чиновниками.
«Конечно, предложения были кое-какие у нас, но они никем не слушались. Нами-то ливнёвка была сделана, а они строят без ливнёвки. Мы видели, что нужно убирать лужи, вода после дождей стояла. В проекте почему-то не предусмотрели ливневку, она им не нужна. Говорят, что все померили, и ничего не будет. Но мы тоже меряли, мы же не без замеров строили. Они говорят, что целую государственную экспертизу прошёл проект, но потом почему-то никто не отвечает за эти проекты», — добавил Виктор Перебейнос.