В Светлогорске демонтировали дорогу, построенную военным пенсионером

«Вы знаете, дорога наша вынесла очень много. Целый микрорайон у нас тут теперь построен, строилась школа. И все бетоновозы и прочие грузовики шли через нашу дорогу. Конечно, они её разбили. В последние годы это уже не та дорога, что была. И город, и мы видели, что её нужно было снова ремонтировать. Но, может быть, не так, как они решили это сделать. Может быть, можно было ямочный ремонт сделать, снова бетон использовать, а не асфальт. И тогда бы наша дорога ещё бы поработала. Но почему-то решили её всю демонтировать и по-новому сделать», — сообщил Виктор.