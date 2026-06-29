Психолог объяснил, почему нижегородцы побежали скупать бензин

Чтобы не поддаваться массовой панике, психологи советуют остановиться и проанализировать ситуацию. В первую очередь необходимо понять, на сколько времени хватит оставшегося в баке топлива, запланированы ли длительные поездки. Кроме того, следует ограничить поток негативной информации, ориентироваться лучше на официальные данные. Важно помнить, что дефицит часто создаётся не отсутствием товара, а искусственно разогнанным спросом.