Что будет с ценами на томаты в Казахстане

«Например, по яйцам, как вы знаете, мы уже не первый год практикуем введение ограничений на ввоз на территорию Казахстана. Как раз ваши коллеги недавно публиковали информацию, что яйца относятся к тем социально значимым продовольственным товарам, которые не показали роста цен. То есть они стабильно сохраняются на одном уровне, о котором мы договорились с производителями. То же самое по мясу. Допустим, по говядине ограничения проводились. Мы договаривались об обеспечении внутреннего рынка. Также меры будут и в отношении томатов. По яблокам мы также договаривались с производителями, и цена на полке оставалась стабильной», — сказал спикер.