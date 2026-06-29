Главный тренер ФК «Пари НН» Гаранин озвучил задачу клуба на новый сезон

Вадим Гаранин, возглавляющий тренерский штаб ФК «Пари Нижний Новгород», обозначил ключевую цель коллектива на предстоящий сезон — вернуть себе место в Российской Премьер‑Лиге. Об этом информирует официальная пресс‑служба футбольного клуба.
По словам наставника, достижение этой цели — безусловный приоритет, не допускающий второстепенных задач. Гаранин также подчеркнул, что грядущий сезон окажется непростым для большинства российских команд.
Тренер акцентировал, что вся работа клуба будет выстроена вокруг единой цели. Он заявил о необходимости строгих требований ко всем участникам процесса — от футболистов до сотрудников клуба: снисхождения не предполагается. «Цель одна», — подчеркнул специалист.
При этом Гаранин позитивно оценил текущий потенциал команды. Он отметил, что клубное руководство приложит максимум усилий, чтобы сохранить ключевых игроков в составе и не допустить их ухода из Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» сыграет с «Текстильщиком» на Бору 29 июня. Встреча откроет серию товарищеских игр второго тренировочного сбора команды.