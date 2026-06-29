Главный тренер ФК «Пари НН» Гаранин озвучил задачу клуба на новый сезон

Тренер акцентировал, что вся работа клуба будет выстроена вокруг единой цели. Он заявил о необходимости строгих требований ко всем участникам процесса — от футболистов до сотрудников клуба: снисхождения не предполагается. «Цель одна», — подчеркнул специалист.