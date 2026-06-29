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С территории Украины вернули 171 жителя Курской области

С начала специальной военной операции на территорию Курской области удалось вернуть 171 жителя приграничья. Об этом 29 июня рассказал первый заместитель главы региона Александр Чепик на оперативном совещании в облправительстве.

Источник: Коммерсантъ

С начала специальной военной операции на территорию Курской области удалось вернуть 171 жителя приграничья. Об этом 29 июня рассказал первый заместитель главы региона Александр Чепик на оперативном совещании в облправительстве.

«Медицина работает своевременно. Все обращения отрабатываются. Люди обеспечены всем необходимым», — подчеркнул господин Чепик.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в минувшие выходные из украинского плена вернулись пятеро мирных курян. Среди освобожденных — трое мужчин из Кореневского района, одна женщина из Суджи, а также мирный житель, который пытался вывезти родственника из Суджанского района.