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Два курорта Калининградской области попали в топ самых дорогих мест для отдыха в июле

За ночь на одном из них в среднем просят больше 9 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

Зеленоградск и Пионерский вошли в число самых дорогих направлений для отдыха в июле 2026 года. Об этом пресс-служба сервиса бронирования ТВИЛ сообщает в понедельник, 29 июня.

Зеленоградск занял третье место: ночь там в среднем стоит 9 304 рубля, а поездка длится около шести дней. Пионерский оказался на девятой строчке. Проживание в городе обходится примерно в 7 461 рубль в сутки, туристы приезжают на срок около недели.

Лидером рейтинга стал Архыз в Карачаево-Черкесии — 10 190 рублей за ночь. На втором месте Осташков в Тверской области, где средняя цена почти такая же — 10 083 рубля. В десятку также вошли Суздаль, Майкоп, Дубовка, Оленевка, Бжид и Каменномостский. В сервисе отмечают, что июль традиционно остаётся популярным месяцем для отпусков, поэтому жильё стоит дороже, чем в конце весны и начале лета.

Зеленоградск вошёл в пятёрку самых дорогих направлений для летнего отдыха в России. В рейтинге город обогнал популярные курорты Крыма и Краснодарского края.

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