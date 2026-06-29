В Волгограде пьяный водитель на «Фольксвагене» врезался в столб, погиб пассажир

Как выяснили сотрудники ГИБДД, за рулем «Фольксваген Поло» находился 20-летний парень. Примерно в 07:45 он ехал по улице Землячки. Напротив дома № 50 автомобиль вылетел с дороги и врезался в световую стойку. Предварительно, молодой человек был пьян — это могло стать причиной аварии.