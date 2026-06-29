Московская выпускница первой в истории ЕГЭ получила 500 баллов

В Москве зафиксирован первый в истории Единого государственного экзамена результат в 500 баллов. Выпускница столичной школы успешно сдала сразу пять экзаменов, получив максимальные 100 баллов по каждому из них.
Рекорд установила ученица школы № 1409 Екатерина Малкова. Высший результат она показала по русскому языку, профильной математике, физике, информатике и химии. До этого ни одному выпускнику в России не удавалось набрать максимальное количество баллов по пяти предметам в рамках одной экзаменационной кампании.
Как сообщили в столичной системе образования, школьница на протяжении нескольких лет углубленно изучала точные науки. Она обучалась по программе «Математическая вертикаль», а затем продолжила обучение в инженерном предпрофессиональном классе. За годы учебы Екатерина неоднократно становилась победителем и призером интеллектуальных соревнований и профильных олимпиад.
По словам выпускницы, добиться такого результата помогли системная подготовка, поддержка педагогов и регулярная работа над каждым предметом. После окончания школы она планирует продолжить обучение в одном из ведущих российских вузов. Среди направлений, которые рассматривает девушка, — биофизика, биоинформатика и наноинженерия.
Результат московской выпускницы стал уникальным для всей истории проведения ЕГЭ и уже вошел в число самых заметных достижений нынешней экзаменационной кампании.