Московская выпускница первой в истории ЕГЭ получила 500 баллов

Как сообщили в столичной системе образования, школьница на протяжении нескольких лет углубленно изучала точные науки. Она обучалась по программе «Математическая вертикаль», а затем продолжила обучение в инженерном предпрофессиональном классе. За годы учебы Екатерина неоднократно становилась победителем и призером интеллектуальных соревнований и профильных олимпиад.