В России разработали импортозамещающие датчики для морских судов

Импортозамещающие датчики предназначены для контроля температуры воды, воздуха газотурбины, выхлопных газов и смазочного масла на выходе из турбины. «Инженеры предприятия проанализировали техническое задание и фотоматериалы, после чего создали измерительные приборы с необходимыми рабочими диапазонами: от −50 до +180 °С для воды и воздуха, от −60 до +200 °С для масла и до +800 °С для выхлопных газов», — рассказали в министерстве.