В России разработали импортозамещающие датчики для морских судов

ОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие «Эталон» (входит в госкорпорацию «Ростех») по заказу судостроительного предприятия разработала импортозамещающие датчики для контроля работы турбин. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпрома Омской области.
«Омское научно-производственное предприятие “Эталон” (входит в госкорпорацию “Ростех”) успешно завершило проект по созданию линейки датчиков для морских судов, полностью заменивших импортные аналоги. Разработка велась по заказу судостроительной компании из Санкт-Петербурга, перед которой стояла задача срочного импортозамещения критически важных измерительных приборов. По итогам тестирования судостроительная компания полностью заменила все иностранные решения на продукцию омского производителя», — сообщили в пресс-службе.
Импортозамещающие датчики предназначены для контроля температуры воды, воздуха газотурбины, выхлопных газов и смазочного масла на выходе из турбины. «Инженеры предприятия проанализировали техническое задание и фотоматериалы, после чего создали измерительные приборы с необходимыми рабочими диапазонами: от −50 до +180 °С для воды и воздуха, от −60 до +200 °С для масла и до +800 °С для выхлопных газов», — рассказали в министерстве.
АО «НПП “Эталон” — это ведущее предприятие по разработке и производству метрологического оборудования и средств измерений температуры. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 150 типов датчиков температуры и более 8 тыс. их модификаций.