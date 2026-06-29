Баня под открытым небом появилась в центре Минска. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил директор предприятия «Городские бани» Анатолий Марченко.
В белорусской столице на территории банно-оздоровительного комплекса «Лазня» на улице Марьевской состоялся третий открытый чемпионат по коллективному и индивидуальному парению.
По словам Марченко, временные сооружения (большая куполообразная парная, четыре душевых кабинки, детская игровая зона с батутом и настольными играми, биотуалет) не убирали — они заработают с 1 июля. Зону дополнили купелью с подогревом, шезлонгами, зонтами. Также был установлен шатер со столом и скамейками, где можно отдохнуть и выпить чай, уложили и искусственный газон.
Обновленная локация, отметил директор предприятия, предназначена как для семейного отдыха, так и для отдыха компаниями до 10 человек по предварительным заказам:
— Бонусом — бесплатные профессиональное парение приглашенным мастером, посещение бассейна и хамам в самой баню.
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