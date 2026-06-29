Баня под открытым небом появилась в центре Минска

По словам Марченко, временные сооружения (большая куполообразная парная, четыре душевых кабинки, детская игровая зона с батутом и настольными играми, биотуалет) не убирали — они заработают с 1 июля. Зону дополнили купелью с подогревом, шезлонгами, зонтами. Также был установлен шатер со столом и скамейками, где можно отдохнуть и выпить чай, уложили и искусственный газон.