Боцман траулера спрятал марихуану в пакет с кофе. Таможня изъяла 19 граммов

Сотрудники Калининградской областной таможни пресекли попытку контрабанды наркотиков на рыболовном траулере: у одного из членов экипажа изъяли почти 20 граммов марихуаны, спрятанной в пакете с кофе.
Инцидент произошёл в Калининградском морском рыбном порту. Внимание таможенников привлёк 40-летний боцман судна, готовившегося к выходу за пределы Евразийского экономического союза. Мужчина приобрёл наркотик на территории региона, спрятал свёрток в пакет с кофе и пронёс его в рюкзаке среди личных вещей на территорию причала, которая является временной зоной таможенного контроля.
Сотрудники таможни обнаружили тайник и изъяли вещество. Экспертиза подтвердила, что это марихуана массой 19,3 грамма.
В отношении боцмана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в значительном размере). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Проводятся следственные действия.