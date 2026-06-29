Боцман траулера спрятал марихуану в пакет с кофе. Таможня изъяла 19 граммов

Инцидент произошёл в Калининградском морском рыбном порту. Внимание таможенников привлёк 40-летний боцман судна, готовившегося к выходу за пределы Евразийского экономического союза. Мужчина приобрёл наркотик на территории региона, спрятал свёрток в пакет с кофе и пронёс его в рюкзаке среди личных вещей на территорию причала, которая является временной зоной таможенного контроля.