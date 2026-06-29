В Красноярском крае обновили карту дорожных камер

На сайте Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю обновили информацию о размещении комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В учреждении добавили, что изменения коснулись не только передвижных, но и стационарных камер — 11 из них передислоцировали на новые участки.