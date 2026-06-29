Спасенных в Нижегородской области лосят отправили в Кострому

Два лосенка, найденные в Володарском округе Нижегородской области, благополучно завершили переезд и обрели новый временный дом в Костромской области. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Малышей приняли специалисты знаменитой Сумароковской лосиной фермы. Сотрудники центра отметили, что новые подопечные оказались упитанными и крупными — это результат правильного ухода на прежнем месте. В память о Нижегородской области девочке дали имя Гармония (в честь конного клуба КСК «Гармония», где выхаживали животных), а мальчика назвали Галоп.
До наступления весны молодые лоси будут находиться под присмотром костромских специалистов в безопасных вольерных условиях. Как только потеплеет и животные окончательно окрепнут, их планируют выпустить в естественную лесную среду. На ферме добавили, что их повзрослевшие воспитанники часто возвращаются из дикой природы, чтобы навестить людей.
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