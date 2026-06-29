Спасенных в Нижегородской области лосят отправили в Кострому

До наступления весны молодые лоси будут находиться под присмотром костромских специалистов в безопасных вольерных условиях. Как только потеплеет и животные окончательно окрепнут, их планируют выпустить в естественную лесную среду. На ферме добавили, что их повзрослевшие воспитанники часто возвращаются из дикой природы, чтобы навестить людей.