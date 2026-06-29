Музей Мирового океана в Калининграде получил статус особо ценного объекта культурного наследия

Калининграде статуса особо ценного объекта культурного наследия народов России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Музей-заповедник включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия. Правительству поручено обеспечить правовые, финансовые и материальные условия для его работы в новом статусе.
Музей Мирового океана был создан в 1990 году и является одним из крупнейших морских музеев России. Его коллекция включает более 100 тысяч экспонатов, а также уникальные суда, в том числе научно-исследовательское судно «Витязь» и подводную лодку Б-413.
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