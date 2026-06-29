Горвласти ищут подрядчика, который приведет в порядок 10 контейнерных площадок

В Калининграде планируют привести в порядок контейнерные площадки по десяти адресам. О проведении соответствующего аукциона сообщила горадминистрация.
Согласно размещенным данным, подроядчику предстоит благоустроить площадки на Айвазовского, 25; Шевцовой, 43; Емельянова, 49−51; Дзержинского, 162; Камской, 7−9; Липецкой, 15; Батальной, 37; Волочаевской, 40; Черниговской, 31В; Коммунистической, 37. Срок исполнения работ — 80 дней. Начальная цена аукциона — 20 млн рублей.
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