Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горвласти ищут подрядчика, который приведет в порядок 10 контейнерных площадок

Начальная цена аукциона — 20 миллионов рублей.

В Калининграде планируют привести в порядок контейнерные площадки по десяти адресам. О проведении соответствующего аукциона сообщила горадминистрация.

Согласно размещенным данным, подроядчику предстоит благоустроить площадки на Айвазовского, 25; Шевцовой, 43; Емельянова, 49−51; Дзержинского, 162; Камской, 7−9; Липецкой, 15; Батальной, 37; Волочаевской, 40; Черниговской, 31В; Коммунистической, 37. Срок исполнения работ — 80 дней. Начальная цена аукциона — 20 млн рублей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше