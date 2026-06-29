Жара продолжается: погода на калининградском побережье 29 июня

Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. На море волнение 30−40 см, небольшой ветер, температура воды 20—22 °C. Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +22 °C, воздуха сейчас — +26 °C. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +21 °C, воздуха +24 °C, ожидается до +30 °C на солнце. Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C, ветер северо-западный. Янтарный: флага нет, купание разрешено. Температура воды +20 °C.