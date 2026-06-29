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В России вакцину от туберкулеза для взрослых могут зарегистрировать в 2027 году

Российские ученые завершают клинические исследования новой вакцины от туберкулеза для взрослых. Зарегистрировать препарат планируют в 2027 году.

Российские ученые завершают клинические исследования новой вакцины от туберкулеза для взрослых. Зарегистрировать препарат планируют в 2027 году, сообщает ТАСС.

Речь идет о вакцине GamTBvac, которую разработали специалисты института имени Гамалеи. Сейчас препарат находится на третьей фазе клинических исследований, они должны завершиться в конце года.

По словам специалиста из Минздрава России Ирины Васильевой, вакцина является бустерной. Она должна усиливать действие вакцины от туберкулеза БЦЖ, которую используют для защиты маленьких детей от тяжелых и смертельных форм туберкулеза. Новый препарат рассчитан на взрослых, в первую очередь на людей из групп риска. После регистрации вакцину ждет пострегистрационный этап исследований.

Сейчас в клинических исследованиях участвуют около 20 регионов России. В дальнейшем российскую вакцину планируют предложить странам с высоким бременем туберкулеза, в том числе государствам Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

По данным презентации Васильевой, с 2016 по 2025 год заболеваемость туберкулезом в России снизилась на 55%, а смертность на 61%.