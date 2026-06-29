В России вакцину от туберкулеза для взрослых могут зарегистрировать в 2027 году

По словам специалиста из Минздрава России Ирины Васильевой, вакцина является бустерной. Она должна усиливать действие вакцины от туберкулеза БЦЖ, которую используют для защиты маленьких детей от тяжелых и смертельных форм туберкулеза. Новый препарат рассчитан на взрослых, в первую очередь на людей из групп риска. После регистрации вакцину ждет пострегистрационный этап исследований.