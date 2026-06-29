Компания депутата Ананьина купила ОКН из фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде

Объект культурного наследия «Дом В. М. Рукавишникова» на улице Большой Печерской, 21 в Нижнем Новгороде приобрела компания депутата заксобрания Антона Ананьина ООО «Окский технопарк». Объект реализовали по начальной цене — за 60,09 млн руб. Дом построен в 1888 году как часть городской усадьбы купца Рукавишникова, нижегородцам он известен как одно из мест действия фильма Алексея Балабанова «Жмурки», рассказал заместитель губернатора Егор Поляков.