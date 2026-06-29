Названа причина госпитализации Спивакова

19 июня митрополит Иларион сообщил в своих социальных сетях о госпитализации Спивакова с подозрением на инсульт. Позднее источник ТАСС информацию о подозрении на инсульт опроверг. Дирижер продолжает находиться в больнице, его жизни ничего не угрожает.