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Названа причина госпитализации Спивакова

Ей стала пневмония.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Спиваков был госпитализирован 19 июня в связи с пневмонией на фоне бронхита и переутомления. Об этом сообщила ТАСС его жена Сати Спивакова.

«Была пневмония на фоне запущенного бронхита и сильного переутомления», — сказала собеседница агентства.

19 июня митрополит Иларион сообщил в своих социальных сетях о госпитализации Спивакова с подозрением на инсульт. Позднее источник ТАСС информацию о подозрении на инсульт опроверг. Дирижер продолжает находиться в больнице, его жизни ничего не угрожает.