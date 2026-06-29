Названа причина госпитализации Спивакова

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Спиваков был госпитализирован 19 июня в связи с пневмонией на фоне бронхита и переутомления. Об этом сообщила ТАСС его жена Сати Спивакова.
«Была пневмония на фоне запущенного бронхита и сильного переутомления», — сказала собеседница агентства.
19 июня митрополит Иларион сообщил в своих социальных сетях о госпитализации Спивакова с подозрением на инсульт. Позднее источник ТАСС информацию о подозрении на инсульт опроверг. Дирижер продолжает находиться в больнице, его жизни ничего не угрожает.