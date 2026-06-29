Ростов вошел в топ-20 городов России по вводу жилья

Среди городов Юга России более высокие позиции в рейтинге заняли Краснодар и Анапа. В целом по стране в 2025 году было введено 108,1 млн кв. м жилья — на 0,3% больше, чем годом ранее. При этом эксперты отмечают, что в ста крупнейших городах страны объем жилищного строительства второй год подряд сокращается.