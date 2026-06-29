«Соболезную». В Волгограде нашли тело второго погибшего при ракетной атаке

В Волгограде найдено тело второго погибшего при ракетной атаке на одно из промышленных предприятий региона. Информацию подтвердил губернатор Андрей Бочаров. Трагедия случилась в ночь на 27 июня, когда город готовился отмечать День молодежи. Сначала стало известно о 10 пострадавших, после глава региона подтвердил гибель одного из работников, тело второго искали больше суток. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Вспыхнули пожары: при ликвидации последствий найдено женское тело.
Жителям Краснооктябрьского района Волгограда пришлось проснуться в ночь на 27 июня в четвертом часу, когда пришли тревожные сообщения на телефоны — была объявлена ракетная опасность.
О её последствиях глава региона Андрей Бочаров сообщил пару часов спустя — стало известно, что силы противовоздушной обороны МО РФ работали и ночью, и утром. Мишенью в областном центре стало одно из местных промышленных предприятий на севере города. Там вспыхнули пожары, которые, как подтвердил губернатор, оперативно потушили представители экстренных служб.
Сначала сообщалось о десяти пострадавших, доставленных в больницу. После губернатор уточнил — травмы получили 11 человек, двое из них остаются в стационаре в тяжёлом состоянии. К сожалению, есть погибший. Позднее выяснилось — не стало 52-летней работницы завода.
«Больше никогда!»: задержаны размещавшие видео атаки в Сети.
Вопреки действующему на территории региону запрету, некоторые из горожан не удержались — засняли происходящее на видео и выложили ролики в Сети. 28 июня стало известно о задержании нескольких человек. В их числе были парень, отмечавший в этот день выпускной, и сотрудница завода, поделившаяся кадрами в рабочем чате.
В беседе со следователем все подтверждали: они не задумывались, что их ролики могут заинтересовать противника, по ним можно определить местонахождение систем ПВО. Все клялись: «Больше никогда!».
В настоящее время нарушителям остаётся надеяться, что они понесут только административное наказание — в Волгоградской области это от трех до пяти тысяч рублей штрафа. Между тем жителей региона предупреждают: ответственность может быть и уголовной, вплоть до обвинения в госизмене. А это от 12 до 20 лет колонии.
Поиски прекращены: найдено второе тело.
В случившемся в Волгоградской области и других регионах страны 27 июня разбираются в Следкоме России. В этот день атаки ВСУ унесли жизни ещё двоих человек — жителей ЛНР, где в результате атаки БПЛА погибши местные жители.
Между тем накануне вечером стало известно: в Волгограде прекращены поиски работника завода, который числился без вести пропавшим — в ходе восстановительных работ на предприятии обнаружено его тело. Количество погибших при ракетной атаке увеличилось до двух человек.
«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким. Состояние госпитализированных остается стабильным», — прокомментировал ситуацию глава региона Андрей Бочаров.