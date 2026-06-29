Что такое дубайский шоколад, почему он стал мировым трендом и как сделать его своими руками

Дубайский шоколад всего за несколько лет превратился из локального десерта в мировой гастрономический хит. Миллионы просмотров в соцсетях сделали знаменитой плитку с густой фисташковой начинкой и хрустящим тестом катаифи. Несмотря на эффектный внешний вид, приготовить такой десерт дома не так уж сложно. Как сделать дубайский шоколад своими руками и чем заменить редкие ингредиенты — в материале «Газеты.Ru».