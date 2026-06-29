Что такое дубайский шоколад, почему он стал мировым трендом и как сделать его своими руками

Дубайский шоколад всего за несколько лет превратился из локального десерта в мировой гастрономический хит. Миллионы просмотров в соцсетях сделали знаменитой плитку с густой фисташковой начинкой и хрустящим тестом катаифи. Несмотря на эффектный внешний вид, приготовить такой десерт дома не так уж сложно. Как сделать дубайский шоколад своими руками и чем заменить редкие ингредиенты — в материале «Газеты.Ru».
Что такое дубайский шоколад и почему он стал популярным.
Дубайский шоколад — это шоколадная плитка с начинкой из фисташковой пасты, тахини и хрустящего теста катаифи. Необычное сочетание текстур стало его главной особенностью и быстро выделило десерт среди других сладостей.
Идея принадлежит предпринимательнице Саре Хамуде, которая во время беременности захотела объединить шоколад и фисташки в одном десерте. Для разработки рецепта она привлекла филиппинского шеф-повара Ноэля Катиса Омамалина. Мировую известность новинка получила благодаря соцсетям. Видео с разламыванием плитки и густой фисташковой начинкой набирали миллионы просмотров и превратили дубайский шоколад в один из главных гастрономических трендов последних лет.
Главный секрет популярности дубайского шоколада заключается в контрасте текстур, рассказала «Газете.Ru» шоколатье Наталия Вишнякова.
Популярности десерта добавила и его необычная подача. Стоит разломить плитку — и внутри открывается плотная фисташковая начинка с хрустящими нитями катаифи. Такой контраст цветов и текстур быстро сделал дубайский шоколад звездой соцсетей.
Какие ингредиенты нужны для дубайского шоколада.
~Основа дубайского шоколада — качественный темный или молочный шоколад~ с высоким содержанием какао-масла. От него зависят вкус десерта, текстура и характерный глянцевый блеск плитки.
~За узнаваемый ореховый вкус отвечает фисташковая паста~. Именно она придает дубайскому шоколаду насыщенный зеленый оттенок и делает его непохожим на другие десерты.
Еще один ~важный ингредиент — тахини~, или кунжутная паста, популярная в кухнях Ближнего Востока. Она добавляет вкусу мягкость и легкие сливочно-ореховые нотки.
Фирменный хруст обеспечивает ~тесто катаифи~ — тонкие нити теста, напоминающие очень мелкую вермишель. После обжаривания они становятся золотистыми и создают тот самый контраст текстур, за который ценят дубайский шоколад.
Нутрициолог Юлианна Плискина объяснила «Газете.Ru», что наиболее ценными с точки зрения состава ингредиентами в этом десерте остаются фисташки и кунжут.
Рецепт дубайского шоколада в домашних условиях.
Ингредиенты:
* шоколад — 300 г;
* фисташковая паста — 150 г;
* тахини — 30−40 г;
* тесто катаифи — 100 г;
* сливочное или топленое масло — 20 г;
* щепотка соли;
* кардамон по желанию.
~Перед началом работы подготовьте форму для шоколада и заранее отмерьте все ингредиенты.~ Основная часть процесса состоит из двух этапов: приготовления начинки и формирования шоколадной оболочки.
Способ приготовления.
1. Мелко нарежьте тесто катаифи.
2. Обжарьте его на сухой сковороде или с небольшим количеством масла до золотистого цвета.
3. Дайте остыть и смешайте с фисташковой пастой и тахини.
4. Добавьте щепотку соли, при желании — кардамон.
5. Растопите шоколад на водяной бане.
6. Покройте тонким слоем шоколада дно и стенки формы.
7. Уберите форму в холодильник на 10−15 минут, чтобы шоколад застыл.
8. Выложите подготовленную начинку.
9. Сверху залейте ее оставшимся шоколадом.
10. Поставьте десерт в холодильник на 30−40 минут до полного застывания.
Если есть возможность, шоколад лучше предварительно темперировать — то есть нагреть и охладить по специальной технологии. Благодаря этому плитка получится более блестящей, а при разломе будет приятно хрустеть.
«В домашнем исполнении сложно приготовить корпус, для этого нужны знания и навыки по темперированию шоколада», — предупредила Наталия Вишнякова.
Где купить тесто катаифи и чем его заменить.
Катаифи для приготовления дубайского шоколада можно найти в магазинах турецких, греческих и ближневосточных продуктов, крупных супермаркетах в отделах замороженных полуфабрикатов, специализированных кондитерских магазинах и на маркетплейсах. Чаще всего оно продается в замороженном виде, поэтому перед использованием его необходимо разморозить согласно инструкции производителя.
Стоит учитывать, что полностью повторить характерную текстуру дубайского шоколада без катаифи сложно: именно оно придает начинке узнаваемый воздушный хруст.
Частые ошибки при приготовлении и чем заменить редкие ингредиенты.
Чаще всего домашний ~дубайский шоколад не получается из-за перегрева~. Если шоколад нагреть слишком сильно, он потеряет красивый блеск, а после застывания может покрыться белесым налетом.
Также многие допускают ошибки при приготовлении начинки:
* слишком сильно обжаривают катаифи;
Если нужных продуктов под рукой не оказалось, рецепт можно адаптировать:
* заменить катаифи кукурузными хлопьями или вафельной крошкой;
Но полностью повторить вкус оригинального десерта такие замены не позволят, отметила шоколатье.
Полезен ли дубайский шоколад.
Из-за фисташек и тахини многие считают дубайский шоколад более полезной альтернативой обычным сладостям. Однако специалисты советуют смотреть на такой десерт без иллюзий.
Как объяснила нутрициолог Юлианна Плискина, записывать дубайский шоколад в категорию полезных продуктов не стоит.
Однако главным образом дубайский шоколад остается сладостью, а не продуктом для восполнения витаминов.
Несмотря на ореховую начинку, большая часть калорий приходится на сахар и жиры. Поэтому по энергетической ценности дубайский шоколад сопоставим с классическим молочным.
Как сделать дубайский шоколад менее калорийным.
Тем, кто следит за питанием, нутрициолог советует немного изменить классический рецепт. Это поможет снизить энергетическую ценность десерта без заметной потери вкуса.
Эксперт рекомендует:
* выбирать темный шоколад с содержанием какао не менее 70%;
* уменьшить количество сахарного сиропа или сахарной пудры;
* увеличить долю фисташек и тахини;
* сократить количество теста катаифи;
* формировать небольшие порции весом 20−30 г.
«Такие изменения позволят снизить общую калорийность и одновременно увеличить содержание белка, клетчатки и микроэлементов», — отметила нутрициолог.
Советы по подаче, хранению и кому стоит ограничить такой десерт.
Перед подачей дубайскому шоколаду стоит дать немного согреться: достаточно достать его из холодильника за 10−15 минут. Так ярче раскрываются вкус шоколада и аромат начинки.
Хранить десерт рекомендуется в герметичном контейнере. В холодильнике он остается свежим и сохраняет свою текстуру до двух недель.
Несмотря на эффектный внешний вид, дубайский шоколад вполне можно приготовить на домашней кухне. Освоив базовый рецепт, легко экспериментировать с начинкой, сочетая разные виды шоколада, орехов и специй.