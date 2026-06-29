Нижегородские выпускники смогут поступить в Мининский университет без ЕГЭ

Нижегородские выпускники смогут поступить в Мининский университет без результатов ЕГЭ. Если они не довольны результатами экзаменов, то они могут пойти в университет на программы СПО. Сейчас в Мининском университете открыты девять программ среднего профессионального образования. В частности, здесь можно получить образование в сфере IT, экономики, педагогики, дизайна, логистики и спорта. Зачисление будет проходить по среднему баллу аттестата. Само обучение продлится от 1 года 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев в зависимости от выбранной программы. Подать документы сюда можно до 15 августа 2026 года.