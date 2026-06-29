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Нижегородские выпускники смогут поступить в Мининский университет без ЕГЭ

В университете открыты девять программ СПО.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские выпускники смогут поступить в Мининский университет без результатов ЕГЭ. Если они не довольны результатами экзаменов, то они могут пойти в университет на программы СПО. Сейчас в Мининском университете открыты девять программ среднего профессионального образования. В частности, здесь можно получить образование в сфере IT, экономики, педагогики, дизайна, логистики и спорта. Зачисление будет проходить по среднему баллу аттестата. Само обучение продлится от 1 года 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев в зависимости от выбранной программы. Подать документы сюда можно до 15 августа 2026 года.

— Мы предлагаем выпускникам школ осознанный выбор: программы СПО на 6-ти из 11 факультетов, бюджетные места на педагогических направлениях и поступление без учета баллов ЕГЭ. Наши студенты с первого курса проходят практику у ведущих работодателей региона — от дизайнерских студий до ИТ-компаний и логистических предприятий, — отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

По словам ректора, благодаря этим программам вчерашние выпускники школ могут всего за полтора-три года получить востребованную профессию. При желании они смогут в дальнейшем продолжить обучение в вузе и получить высшее образование. Для этого им необходимо будет сдать внутренние вступительные испытания в университете. Учитывая практическую подготовку выпускников СПО, они без проблем проходят эти экзамены.

Стоит отметить, что на педагогических направлениях «Дошкольное образование» и «Педагогика дополнительного образования» есть бюджетные места. На первом направлении — 25 мест, а на втором — 10 мест.

Помимо оценки среднего балла аттестата, на некоторых направлениях есть дополнительные испытания. В частности, на педагогических специальностях проводится собеседование, на физической культуре — проверка физической подготовки, на дизайне — творческое собеседование. При этом художественные навыки и портфолио от абитуриентов не требуется — всему научат в вузе. Уже с первого курса будущие дизайнеры будут проходить практику в профильных студиях Нижнего Новгорода.

Активное участие в подготовке специалистов принимают и индустриальные партнеры — новые программы СПО разработаны совместно с ними. Будущие логисты также проходят практику в профильных компаниях, а студенты направления «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» — в ИТ-компаниях.

КОНКРЕТНО.

Какие программы СПО открыты в МИнинском университете?

— банковское дело.

— веб-разработка.

— дизайн (по отраслям).

— дошкольное образование.

— педагогика дополнительного образования.

— операционная деятельность в логистике.

— техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем.

— физическая культура.

— экономика и бухгалтерский учет.

Реклама. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» ИНН 5260001277 mininuniver.ru/

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