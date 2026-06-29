В Сосновоборске директора стройфирмы отстранили за невыплату зарплаты

Однако нарушения продолжились и в 2026 году. Прокурор вновь возбудил дело — теперь уже за повторное нарушение. В суде директор ссылался на тяжёлое финансовое положение и арест счетов, но закон не позволяет решать проблемы бизнеса за счёт сотрудников.