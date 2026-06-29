В Сосновоборске директора стройфирмы отстранили за невыплату зарплаты

Суд отстранил директора сосновоборской фирмы за многомиллионные долги по зарплате. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным ведомства, ООО «СпецСфера», занимавшееся земляными работами и инженерными коммуникациями, накопило многомиллионные долги перед банками, налоговой и собственными работниками. Прокуратура почти год добивалась выплат: в 2025 году директору внесли представление, часть долга погасили, а руководителя оштрафовали за просрочку зарплаты.
Однако нарушения продолжились и в 2026 году. Прокурор вновь возбудил дело — теперь уже за повторное нарушение. В суде директор ссылался на тяжёлое финансовое положение и арест счетов, но закон не позволяет решать проблемы бизнеса за счёт сотрудников.
Суд учёл, что предыдущее наказание не подействовало, и назначил дисквалификацию сроком на один год. Прокуратура продолжает добиваться полного погашения задолженности в судебном порядке.
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