Выпускница из Воронежской области набрала 300 баллов на ЕГЭ

Дарья планирует стать врачом, как и её мама, которая уже почти три десятка лет работает в районной больнице. Интерес к химии и биологии, которыми девушка серьёзно занимается с восьмого класса, достался ей не только от мамы, но и от отца. Он работает инженером на Нововоронежской АЭС.