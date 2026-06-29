Выпускница из Воронежской области набрала 300 баллов на ЕГЭ

Выпускница из Лискинского района Воронежской области Дарья Бокова получила максимальный балл на ЕГЭ сразу по трём предметам. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщила министр образования региона Наталья Салогубова.
Девушка является выпускницей Давыдовской школы. Она показала блестящий результат по русскому языку, химии и биологии.
«За этим фантастическим результатом стоит не просто везение, а огромный труд, большая мечта и, конечно же, любовь к знаниям и будущей профессии», — написала Наталья Салогубова в своём канале в мессенджере МАКС.
Дарья планирует стать врачом, как и её мама, которая уже почти три десятка лет работает в районной больнице. Интерес к химии и биологии, которыми девушка серьёзно занимается с восьмого класса, достался ей не только от мамы, но и от отца. Он работает инженером на Нововоронежской АЭС.
Дарья хочет стать студенткой одного из ведущих и крупнейших вузов страны — Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.