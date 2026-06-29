Прокуратура помогла бывшей нижегородской медсестре получить компенсацию ЖКУ

Прокуратура Кстовского района добилась предоставления меры соцподдержки жительнице Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
В ходе надзорной проверки выяснилось, что пенсионерка, 37 лет проработавшая участковой медсестрой в амбулатории в сельской местности, после ухода из системы здравоохранения осталась без положенной компенсации расходов на жилищно‑коммунальные услуги.
Права женщины оказались нарушены — чтобы их восстановить, прокуратура направила исковое заявление в суд. В результате вмешательства надзорного органа бывшей медицинской работнице возместили понесённые затраты на оплату ЖКУ.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области поможет пострадавшим от атаки БПЛА.