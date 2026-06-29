В Комсомольске-на-Амуре гость обокрал знакомых на 260 тысяч рублей

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже имущества из частного дома на сумму 260 тысяч рублей, сообщает полиция Комсомольска-на-Амуре.
В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая обнаружила пропажу микроволновой печи, набора электроинструментов, планшета, ноутбука и сварочного аппарата. Женщина сразу указала на возможного подозреваемого и описала его внешность.
Как выяснилось, мужчина недавно приехал в город, жил в хостеле и познакомился с сожителем хозяйки дома. Вместе они отдыхали на садовом участке, а когда хозяева ненадолго уехали по делам, гость решил воспользоваться ситуацией.
По данным полиции, злоумышленник разбил камнем стеклопакет на первом этаже, проник в дом и вынес имущество. Часть похищенного он спрятал на соседнем пустующем участке, часть продал на вещевом рынке, а остальное сдал в комиссионный магазин. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.
Подозреваемый полностью признал свою вину. Полицейским удалось изъять имущество примерно на 100 тысяч рублей, которое после завершения необходимых процедур вернут владелице. Поиск остальных вещей продолжается.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурант заключён под стражу.