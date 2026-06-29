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В Зеленогорске водитель электровелосипеда попал под уголовное дело за пьяную езду (видео)

В Зеленогорске инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя электровелосипеда.

В Зеленогорске инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя электровелосипеда. Об этом сообщили в полиции.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции дежурили на улице Строителей и остановили 50-летнего мужчину на электровелосипеде мощностью 400 Вт. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Освидетельствование показало 0,818 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Электровелосипед поместили на спецстоянку.

Полицейские установили, что в марте 2024 года мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. На момент нового задержания ему еще более двух лет было запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В отношении зеленогорца возбудили уголовное дело по статье о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление. Максимальное наказание по статье составляет до 3 лет лишения свободы. Также суд может запретить заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.