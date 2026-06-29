В Зеленогорске водитель электровелосипеда попал под уголовное дело за пьяную езду (видео)

Полицейские установили, что в марте 2024 года мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. На момент нового задержания ему еще более двух лет было запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.