Депутат ГД Останина: снижать возраст уголовной ответственности до 12 лет нельзя

— Там, где взрослые едва справляются, детская психика дает сбой. Ребятам некуда выплеснуть энергию, пока родители заняты заработком, а кружков и секций детям не хватает. Летом из 19 миллионов детей в лагеря попадают лишь пять млн, и большинство — не загородные. Куда им деваться? Всех за решетку? Я категорически против снижения возраста уголовной ответственности, — заключила Останина.