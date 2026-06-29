Сотрудники УБОП задержали 6 человек в природном заказнике на западе Казахстана

Сотрудники полиции пресекли незаконную добычу рыбных ресурсов
По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт незаконной добычи рыбных ресурсов на территории государственного природного заказника.
На озере Айкол, расположенном в 75 км от поселка Иргиз и относящемся к особо охраняемой природной территории, во время рыбалки задержаны шесть местных жителей.
В ходе осмотра места происшествия изъяты:
автомобили «УАЗ», «ВАЗ-2107» и «УАЗ Патриот»;
две рыболовные сети длиной по 100 метров каждая;
две резиновые надувные лодки;
17 мешков с незаконно добытой рыбой семейства сазановых и щучьих видов.
Изъятые транспортные средства водворены на специализированную стоянку районного отдела полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Размер ущерба, причиненного окружающей среде, определяется уполномоченными органами.