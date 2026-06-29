Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Театры вышли к зрителям

В Нижнем Новгороде 26−28 июня прошел фестиваль «Большая Театральная», в рамках которого государственные и независимые театры вышли на центральную пешеходную улицу города, чтобы представить зрителям свои работы. С нескольких сцен звучали произведения Достоевского, Зощенко, Салтыкова-Щедрина, Бродского. Зрителями стали как случайные прохожие, так и те, кто приехал на выступления любимых артистов специально. Несколько моментов театрального фестиваля — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».

20

В Нижнем Новгороде 26−28 июня прошел фестиваль «Большая Театральная», в рамках которого государственные и независимые театры вышли на центральную пешеходную улицу города, чтобы представить зрителям свои работы. С нескольких сцен звучали произведения Достоевского, Зощенко, Салтыкова-Щедрина, Бродского. Зрителями стали как случайные прохожие, так и те, кто приехал на выступления любимых артистов специально. Несколько моментов театрального фестиваля — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».