Театры вышли к зрителям

В Нижнем Новгороде 26−28 июня прошел фестиваль «Большая Театральная», в рамках которого государственные и независимые театры вышли на центральную пешеходную улицу города, чтобы представить зрителям свои работы. С нескольких сцен звучали произведения Достоевского, Зощенко, Салтыкова-Щедрина, Бродского. Зрителями стали как случайные прохожие, так и те, кто приехал на выступления любимых артистов специально. Несколько моментов театрального фестиваля — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».