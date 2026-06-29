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В Хабаровске избрали нового атамана Уссурийского казачьего войска

Выборный круг прошёл в день 137-летия казачьего объединения.

В Хабаровске на Большом выборном круге единогласно избрали нового атамана Уссурийского казачьего войска, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие прошло в день 137-й годовщины войска и по традиции началось с молитвы и богослужения в Храме Святителя Иннокентия Иркутского.

В голосовании участвовали делегаты казачьих обществ Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока. Участники круга также получили видеообращение атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова.

По итогам заседания атаманом избран Евгений Процевский, советник губернатора Хабаровского края. В торжественной обстановке он принёс присягу и получил благословение войскового священника.

Также участники круга утвердили новый состав Совета атаманов и приняли ряд организационных решений. Ранее досрочно сложил полномочия первый заместитель атамана Тимофей Кузьмин, его преемником избран Евгений Чеботарев.