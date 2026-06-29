В Смоленской областной клинической больнице установили новое оборудование

Новое оборудование установили в Смоленской областной клинической больнице при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Современная техника предназначена для интраоперационного нейромониторинга. Она позволит врачам проводить хирургические вмешательства на щитовидной железе с еще большей точностью и контролем.
Уточним, что нейромониторинг позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние возвратного гортанного нерва, который отвечает за дыхание и подвижность голосовых связок. Во время операций на щитовидной железе этот нерв находится в непосредственной близости от зоны хирургического вмешательства. Его сохранность — одна из главных задач врача. Новая система сигнализирует при малейших изменениях, помогая хирургу своевременно скорректировать действия.
«Внедрение передовых технологий — еще один шаг к тому, чтобы смоляне получали качественную и безопасную медицинскую помощь на уровне современных стандартов», — уточнила министр здравоохранения Смоленской области Виктория Макарова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.