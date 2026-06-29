В Смоленской областной клинической больнице установили новое оборудование

Уточним, что нейромониторинг позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние возвратного гортанного нерва, который отвечает за дыхание и подвижность голосовых связок. Во время операций на щитовидной железе этот нерв находится в непосредственной близости от зоны хирургического вмешательства. Его сохранность — одна из главных задач врача. Новая система сигнализирует при малейших изменениях, помогая хирургу своевременно скорректировать действия.