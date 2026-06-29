В Башкирии пройдет конкурс по управлению беспилотниками

Конкурс по мастерству управления беспилотными летательными аппаратами «Дрон-рейсинг» пройдет в Башкирии 9−10 июля. Его организуют при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве промышленности и энергетики республики.
Мероприятие объединит школьников и студентов со всего региона. Им предстоит продемонстрировать знания и практические навыки применения БАС в сельском хозяйстве. Участники пройдут два этапа испытаний. На первом они должны будут выполнить задания по агромониторингу, проанализировать состояние сельскохозяйственных культур и спланировать полетную миссию. Второй этап включает практическое пилотирование. Участники будут управлять дроном Geoscan «Пионер» и выполнять задания на специально подготовленной трассе.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.