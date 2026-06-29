В Башкирии пройдет конкурс по управлению беспилотниками

Мероприятие объединит школьников и студентов со всего региона. Им предстоит продемонстрировать знания и практические навыки применения БАС в сельском хозяйстве. Участники пройдут два этапа испытаний. На первом они должны будут выполнить задания по агромониторингу, проанализировать состояние сельскохозяйственных культур и спланировать полетную миссию. Второй этап включает практическое пилотирование. Участники будут управлять дроном Geoscan «Пионер» и выполнять задания на специально подготовленной трассе.