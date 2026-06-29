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Боцман траулера спрятал марихуану в пакет с кофе

Сотрудники областной таможни пресекли попытку контрабанды наркотиков на рыболовном траулере.

Источник: KaliningradToday

У одного из членов экипажа изъяли почти 20 граммов марихуаны, спрятанной в пакете с кофе.

Инцидент произошёл в Калининградском морском рыбном порту. Внимание таможенников привлёк 40-летний боцман судна, готовившегося к выходу за пределы Евразийского экономического союза. Мужчина приобрёл наркотик на территории региона, спрятал свёрток в пакет с кофе и пронёс его в рюкзаке среди личных вещей на территорию причала, которая является временной зоной таможенного контроля.

Сотрудники таможни обнаружили тайник и изъяли вещество. Экспертиза подтвердила, что это марихуана массой 19,3 грамма.

В отношении боцмана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в значительном размере). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Проводятся следственные действия.