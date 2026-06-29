«Мамочка красавица!»: Прохор Шаляпин вывел в свет маму-волгоградку

Судя по видео, которым поделился певец, мама осталась представлением довольна. Молодые артисты так её вдохновили, что 61-летняя волгоградка и сама была не прочь без страховки спуститься по цирковой лестнице. Впрочем, ограничилась она аплодисментами в честь участников вечера.