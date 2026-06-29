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«Мамочка красавица!»: Прохор Шаляпин вывел в свет маму-волгоградку

Судя по видео, которым поделился певец, Елена Колесникова осталась довольна цирковым представлением..

Исполнитель и шоумен Прохор Шаляпин порадовал маму-волгоградку. Внимательный и заботливый сын побывал вместе с Еленой Колесниковой на цирковом представлении.

Судя по видео, которым поделился певец, мама осталась представлением довольна. Молодые артисты так её вдохновили, что 61-летняя волгоградка и сама была не прочь без страховки спуститься по цирковой лестнице. Впрочем, ограничилась она аплодисментами в честь участников вечера.

Поклонники уроженца Волгограда рассыпались в похвалах Прохору: «Молодец, и мамочку вывел», «Очень круто, что вы такой внимательный сын, несмотря на звездный статус», «Какая счастливая мама, имея такого сына. Прохор, ты большой молодец», — прокомментировали фанаты фото и видео, выложенные в Сеть.

Удостоили комплиментов и Елену Колесникову: «Мамочка — красавица, выглядит замечательно», подметив, что сын на неё очень похож, и пожелав ему успехов во всех начинаниях.

Ранее Прохор Шаляпин выступил за налог на богатство и заметил: он и сам готов платить, если заработает некоторую сумму.

Видео: t.me/aChaliapin.