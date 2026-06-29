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В Железногорске прошли праздничные выпускные вечера

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске на площади перед Дворцом культуры прошел главный общегородской праздник — бал выпускников.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске на площади перед Дворцом культуры прошел главный общегородской праздник — бал выпускников.

В этом году со школьной скамьей попрощались 369 одиннадцатиклассников. Их поздравили председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин и депутат, заместитель генерального директора ФГУП ГХК Роман Беллер.

«Красивые, амбициозные и полные надежд, вы перевернули одну из самых важных глав своей жизни. Позади остались уроки, контрольные и волнения перед экзаменами, а впереди — взрослая жизнь, новые вершины и покорение университетов, Удачи Вам!», — сказал Сергей Проскурнин.