В Железногорске прошли праздничные выпускные вечера

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске на площади перед Дворцом культуры прошел главный общегородской праздник — бал выпускников.
В этом году со школьной скамьей попрощались 369 одиннадцатиклассников. Их поздравили председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин и депутат, заместитель генерального директора ФГУП ГХК Роман Беллер.
«Красивые, амбициозные и полные надежд, вы перевернули одну из самых важных глав своей жизни. Позади остались уроки, контрольные и волнения перед экзаменами, а впереди — взрослая жизнь, новые вершины и покорение университетов, Удачи Вам!», — сказал Сергей Проскурнин.