В Железногорске прошли праздничные выпускные вечера

«Красивые, амбициозные и полные надежд, вы перевернули одну из самых важных глав своей жизни. Позади остались уроки, контрольные и волнения перед экзаменами, а впереди — взрослая жизнь, новые вершины и покорение университетов, Удачи Вам!», — сказал Сергей Проскурнин.