Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За выходные в Красноярском крае задержали 119 нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные автоинспекторы задержали в Красноярском крае 119 водителей в состоянии опьянения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие выходные автоинспекторы задержали в Красноярском крае 119 водителей в состоянии опьянения.

Семеро из них сели за руль без водительского удостоверения. На нарушителей составили административные материалы.

Еще девять задержанных ранее уже привлекались за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции напоминают: о пьяном водителе можно сообщить по телефону 263−10−19.