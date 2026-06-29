Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Чаплыгине Липецкой области реконструировали водовод

Качество услуг ЖКХ улучшилось для 4,3 тысячи жителей.

Реконструкцию водовода протяженностью 3,7 км провели в городе Чаплыгине Липецкой области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Благодаря проведенным работам качество жилищно-коммунальных услуг улучшилось для 4,3 тыс. жителей города. А гарантированным водоснабжением обеспечены 20 социально значимых объектов.

Во время ремонта специалисты проложили 3,7 км новых водопроводных сетей из напорных полиэтиленовых труб, обладающих высокой устойчивостью к коррозии, значительным сроком службы и способных выдерживать повышенные нагрузки и агрессивные воздействия грунтовых вод. На сетях смонтировали новые водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов, в которых установили современную запорно-регулирующую арматуру.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.