В городе Чаплыгине Липецкой области реконструировали водовод

Реконструкцию водовода протяженностью 3,7 км провели в городе Чаплыгине Липецкой области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Благодаря проведенным работам качество жилищно-коммунальных услуг улучшилось для 4,3 тыс. жителей города. А гарантированным водоснабжением обеспечены 20 социально значимых объектов.
Во время ремонта специалисты проложили 3,7 км новых водопроводных сетей из напорных полиэтиленовых труб, обладающих высокой устойчивостью к коррозии, значительным сроком службы и способных выдерживать повышенные нагрузки и агрессивные воздействия грунтовых вод. На сетях смонтировали новые водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов, в которых установили современную запорно-регулирующую арматуру.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.